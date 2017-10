Roma, Nainggolan: «Scudetto? Siamo ambiziosi, ma i nostri avversari stanno facendo bene»

Sulla mancata convocazione in Nazionale: «Ho paura di perdere un altro Mondiale per come si sta mettendo»

Roma, altra perla di Kolarov e record ROMA - Ospite della "Domenica Sportiva" dopo la vittoria sul campo del Torino, Radja Nainggolan ha commentato il momento della Roma: «Risultato positivo a Torino, per noi è buon momento. In campionato abbiamo perso due partite importanti ma la vittoria di oggi, dopo il pareggio tra Napoli e Inter, ci ha avvicinato un po' alle prime in classifica. Bisogna continuare su questa strada. Scudetto? Sicuramente siamo ambiziosi, stiamo lì, dobbiamo pensare a giocare partita per partita. La squadra è stata costruita per vincere qualcosa ma bisogna dare merito anche ai nostri avversari, che stanno giocando veramente bene».

IL BELGIO - Dopo la sosta arriva il derby: «Sarà un derby difficile per entrambi - prosegue Nainggolan - speriamo sia una bella partita e speriamo che la vinciamo noi». Chiusura sulla mancata convocazione in Nazionale: «Non mi va neanche di iniziare altre polemiche. Lui (Martinez, ndr) ha detto che ha fatto una scelta tecnica, sicuramente qualche domanda me la faccio. Ho paura di perdere un altro Mondiale per come si sta mettendo. La squadra è forte, i giocatori presi singolarmente sono forti, è un bel gruppo».