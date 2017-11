Nainggolan ko: salta le amichevoli col Belgio, presto a Roma

ROMA - Brutte notizie in casa Roma. Radja Nainggolan salterà le due amichevoli (Messico e Giappone) con il suo Belgio. Il centrocampista della Roma, informa la federazione del Belgio tramite Twitter, ha accusato una leggera lesione della parte destra dell'inguine.

Radja Nainggolan is out for #BELMEX & #BELJAP. Extra examinations this morning showed a small rupture in his right groin. @OfficialRadja #RoadtoRussia ?? — BelgianRedDevils (@BelRedDevils) 10 novembre 2017