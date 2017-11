Calciomercato Roma, in Spagna confermano: «Monchi su Vidal»

ROMA - In Spagna confermano la notizia del Corriere dello Sport-Stadio: c'è la Roma su Aleix Vidal del Barcellona. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo Sport, il direttore sportivo Monchi ha già fatto un sondaggio con la dirigenza del Barça: conosce bene il calciatore, che lanciò al Siviglia, e lo ritiene il rinforzo perfetto per la fascia destra della difesa. La Roma lo prenderebbe a gennaio in prestito con diritto di riscatto, il club spagnolo vorrebbe invece recuperare subito una parte dei 18 milioni spesi per acquistare il calciatore due anni fa. Sul giocatore c'è anche l'interesse della sua squadra precedente, il Siviglia.

Vidal ha 28 anni ed è al Barcellona da due stagioni. Laterale destro con una buona tecnica e visione di gioco, lo spagnolo quest'anno ha giocato solo cinque partite nella Liga (anche a causa di un problema a una caviglia), ma si è messo in luce con un paio di assist.