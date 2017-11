ROMA - Tutti a cena fuori per festeggiare il derby vinto per 2-1 contro la Lazio. I giocatori della Roma si sono riuniti in un noto ristorante della capitale per brindare con vino e coca cola al successo nella stracittadina contro la squadra di Inzaghi. La foto è stata ripresa dai profili di tutti i partecipanti alla serata.

Questa e ROMA?? che gruppo?????? Un post condiviso da Radja Nainggolan (@radjanainggolan.4) in data: 19 Nov 2017 alle ore 12:45 PST