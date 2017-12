Roma, Di Francesco: «Lo Shakhtar ha eliminato il Napoli, sarà difficilissima»

ROMA - «L'urna di Nyon ci ha consegnato un avversario molto difficile per gli ottavi di finale. In questi ultimi mesi ho seguito lo Shakhtar Donetsk con grande attenzione, è una squadra ben organizzata sotto il punto di vista tattico grazie al lavoro di Paulo Fonseca, che ritengo un ottimo allenatore». Così il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha commentato il sorteggio degli ottavi di Champions League contro gli ucraini: «Hanno superato un girone difficile, eliminando il Napoli, che è una delle squadre più forti del campionato italiano. I motivi per rispettare questo avversario sono moltissimi, ma sono altrettanti quelli che ci spingeranno a mettere in campo tutto quello che abbiamo per passare il turno», ha detto il tecnico giallorosso attraverso il sito ufficiale del club.

