Roma, Fazio "ufficializza" l'addio di Emerson: «Buona fortuna»

ROMA - Non ci sono più ostacoli sulla strada che porta Emerson Palmieri al Chelsea ma la conclusione della trattativa è stata "ufficializzata" da Federico Fazio. «Buona fortuna fratello» ha scritto il centrale argentino in portoghese in una story su Instagram corredata da una foto che li ritrae insieme in allenamento. L'esterno brasiliano è sbarcato a Londra e firmerà un contratto con il Chelsea fino al 2022. La cessione di Emerson porterà 20 milioni di euro più 8 di bonus nelle casse della Roma.