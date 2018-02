Sei gare in 25 giorni, la Roma si gioca tutto

1 di 5 Successiva

ROMA - Vincere sei partite decisive per dimostrare di aver finalmente scacciato i fantasmi della crisi di gennaio e cosi blindare il quarto posto in classifica e accedere ai quarti di finale di Champions League, è questo quanto dovrà realizzare la squadra di Eusebio Francesco in soli 25 giorni. La Roma ha ora di fronte 6 test decisivi, tre in casa e tre in trasferta, un tour de force tra campionato e ottavi di Champions in cui la squadra capitolina potrà ribadire quanto di buono si è visto nel secondo tempo contro il Benevento.

