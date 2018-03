«Di Francesco ci ha cambiato, la Roma merita di vincere», parola di Alisson

1 di 7 Successiva

ROMA - È il personaggio del momento e non solo in Italia, dove ha stupito addetti ai lavori e avversari al suo primo anno da titolare nella Roma. Anche fuori dalla Panisola tutti si sono accorti di Alisson Becker, ora il portiere più corteggiato al mondo ed entrato nel mirino di grandi club come Real Madrid e Psg. Il portiere del Brasile però, sembra per il momento stare bene in giallorosso e pare non vedere l'ora di sfidare il Barcellona nei quarti di finale della Champions League: «In Brasile ho giocato la Libertadores ma non 'è paragone con la Champions in relazione ai tifosi e a ciòche c'e' fuori dal campo - ha detto il 25enne numero uno brasiliano ai microfoni di Roma Tv durante la trasmissione TeamMate -. Qui i tifosi cantano in una maniera diversa, quando entro in campo mi sento un grande lupo (ride, ndr) e questo raddoppia la mia voglia di giocare. Penso che tutta la Roma comunque sia cresciuta in questi ultimi 5 anni nell'atteggiamento della squadra e nel dimostrare la voglia di vincere». Alisson si è poi confessato parlando di tutto, dai suoi sogni professionali al rapporto con i compagni fino ad alcuni aspetti della sua vità privata. Andiamo a scoprire cosa ha detto...

