Roma, Pallotta: «Sorteggio grandioso, col Liverpool è come un derby»

ROMA - «Il sorteggio di Champions? Grandioso, è come un derby. Il Liverpool è dei ragazzi di Boston, come John Henry, sarà divertente». James Pallotta ha commentato con il sorriso in volto l'esito dell'urna di Nyon dove la Roma ha pescato il Liverpool in semifinale di Champions League. Il presidente giallorosso è felice di sfidare il proprietario dei Reds John Henry, che possiede anche la squadra di baseball dei Boston Red Sox, mentre Pallotta è co-proprietario di quella di basket dei Boston Celtics.

Liverpool-Roma, la reazione dei giornali inglesi SALAH - Sarà anche l'occasione per riabbracciare Salah: «Mi ha telefonato l’altra sera, gli ho scritto un messaggio ma non ci ho parlato oggi perché ero impegnato in riunioni. Gli abbiamo scritto che per 180′ sarà una guerra ma per il resto della vita saremo amici e lui ha risposto “al 100%”. L'andata ad Anfield? Mi piace l’andata a Liverpool e il ritorno a Roma. Va bene così». I tifosi sognano di vendicare la sconfitta nella finale del 1984 quando il Liverpool superò la Roma ai rigori: «Non ero ancora nato (dice scherzando, ndr). No non è vero, ero nato. Non credo sia una rivincita, è un’altra generazione. Dovrebbe essere una bella partita che non vediamo l’ora di affrontare».

