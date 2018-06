Javier Pastore a Roma, circa 100 tifosi all'aeroporto

ROMA - E' il giorno di Javier Pastore. Il trequartista argentino sbarca nella capitale per rincuorare i tifosi della Roma dopo la partenza di Nainggolan, sponda Inter. Il programma del ritorno del Flaco in Italia prevede l'arrivo a Ciampino alle ore 17.45. Sarà qui che il nuove campione giallorosso riceverà il primo bagno di folla dei suoi nuovi tifosi che sono arrivati in 100 all'aeroporto con sciarpe e bandiere. Domani alle 8 di mattina sono attese le visite mediche a Villa Stuart prima della firma sul contrato che lo legherà alla Roma per i prossimi anni.