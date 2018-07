Di Francesco: «Malcom? Ce ne sono altri». Strootman: «Che talento Coric!»

ROMA - «Malcom? Ci sono altri giocatori in giro. Guardiamo avanti, abbiamo una squadra già competitiva». Così il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha commentato da San Diego il mancato arrivo dell'attaccante esterno brasiliano, passato a sorpresa al Barcellona. «Olsen? Abbiamo dei portieri nuovi, attraverso il supporto di Savorani si dovranno adattare alle mie direttive e per il mio tipo di gioco. Attualmente siamo una rosa differente rispetto allo scorso anno ma siamo una squadra molto competitiva. Teniamo sempre d’occhio il mercato e se arriva la possibilità saremo pronti a coglierla. Sappiamo quello che dobbiamo fare», ha aggiunto il tecnico giallorosso. «Su Pastore sono contento di come sta lavorando, la sua tecnica non la discuto, ma i dati ci dicono che è in crescendo anche dal punto di vista fisico. Karsdorp non sarà disponibile con il Tottenham. Marcano? E' quello che si è fatto trovare meglio dal punto di vista fisico e mentale. Contro il Tottenham sarà una partita interessante, saremo pronti per 50-60 minuti», ha concluso Di Francesco.

STROOTMAN - «Giocheremo a San Diego contro un buon avversario domani e vogliamo fare vedere che siamo sulla strada giusta per l’inizio della stagione». Queste le parole di Kevin Strootman, seduto accanto a Di Francesco in conferenza stampa. «Chi mi è piaciuto di più dei nuovi? Tutti quelli che sono venuti stanno lavorando bene, chi ha più e chi meno esperienza. Non è facile arrivare in una nuova squadra e far vedere che c’è qualità in ogni allenamento e in tutte le partite ma stanno facendo bene. Se resterò alla Roma? Un anno fa ho rinnovato il contratto per 5 anni. Qua sono felice e se non mi vogliono mandare via rimango alla Roma». Strootman si è detto impressionato da Coric: «E’ bravissimo ad allenarsi e molto umile. Se parliamo di qualità è uno dei migliori che abbiamo in rosa assieme a Pastore, deve solo crescere dal punto di vista fisico», ha concluso il centrocampista olandese.