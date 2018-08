«Roma, Monchi nel mirino del Chelsea»

ROMA - Nonostante il calciomercato inglese sia giunto al termine, il Chelsea sarebbe già proiettato alle future sessioni e, in tal senso, andrebbe inquadrata la corte serrata a Ramón Rodríguez Verdejo, direttore sportivo della Roma meglio conosciuto come Monchi. Ne è convinto il 'Telegraph', che spiega come tale ruolo, in seno alla società, sia vacante addirittura dallo scorso novembre, quando Micheal Emanalo ha accettato l'offerta del Monaco. Di lì in avanti, le mansioni relative a trattative e compra-vendita sono passate nelle mani di Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovic ed una delle donne più potenti ed influenti del mondo del calcio. La dirigente russa rimarrebbe in ogni caso a capo della direzione generale del club, ma si riflette sulla possibilità di affiancare all'allenatore-manager Sarri anche un professionista del mercato, se non fosse per visionare gli oltre trenta calciatori prestati in giro per l'Europa. Non mancherebbero comunque le alternative: i nomi sul tavolo sarebbero quelli di Dan Ashworth, Juliano Belletti e Michael Ballack.

Trigoria, il primo allenamento di Nzonzi