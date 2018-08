Fazio: «Il momento più bello? L’addio al calcio di Totti»

ROMA - «Il momento più bello da quando sono arrivato alla Roma? Sicuramente l'ultima partita di Totti. Vivere quel match assieme a lui è stato indimenticabile per me, per i tifosi e per tutti». Federico Fazio, protagonista sulla pagina Instagram del club capitolino di uno scambio di battute coi tifosi giallorossi, torna all’addio del capitano e svela qualche retroscena sulla propria carriera. «Se non avessi fatto il calciatore, finiti gli studi avrei iniziato la carriera medica e forse sarei diventato un bravo dottore. Il mio soprannome? Il primo a chiamarmi 'Comandante' è stato un ragazzo dell'ufficio stampa, poi mi è rimasto addosso. Il più simpatico della squadra è Diego Perotti. Con lui mi trovo bene e rido molto: lo conosco da un po' di tempo», ha aggiunto il difensore argentino. (in collaborazione con Italpress)

