Pagelle Viktoria Plzen-Roma, i promossi e i bocciati

A Plzen continua il momento di grande difficoltà dei giallorossi, di nuovo ko. Non basta il pari momentaneo di Ünder, Viktoria in Europa League, Di Francesco sempre più in bilico.

I MIGLIORI DELLA ROMA

Kolarov 6

Ha dato la sua disponibilità a Di Francesco, perché il momento è delicato. Ci mette grinta e personalità, fa il regista e si innervosisce quando i compagni non si liberano.

Cristante 6

Sta crescendo nel ruolo di centrale, ma cerca di fare tutto da solo in un’azione in contropiede nella ripresa. Vicino al gol nel finale.

Ünder 6

In fase difensiva concede un’occasione a Kovarik. Conferma le sue capacità al tiro e segna il gol del pareggio, con un colpo di biliardo appena dentro l’area.