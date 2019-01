Serie A Roma, le convocazioni per il Torino. Out Florenzi

ROMA - Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha diramato la lista delle convocazioni in vista dell'impegno con il Torino. Presenti in lista i nomi di Manolas, N'Zonzi ed El Shaarawy. Assente invece Florenzi, fermato da una sindrome influenzale. Out anche De Rossi, Mirante, Juan Jesus e Perotti. Questo l'elenco completo: Olsen, Fuzato, Greco, Karsdorp, PellegriniLu., Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Manolas, Cristante, Pellegrini Lo., Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi, Riccardi, Dzeko, Schick, Cengiz Under, Kluivert, El Shaarawy.