Roma, Francesco Totti torna in campo! Ma solo su Pes...

ROMA - Francesco Totti torna in campo per trascinare ancora una volta la sua Roma alla vittoria, un sogno che ancora in tanti vorrebbero si avverasse e che tra poco sarà realtà, almeno in quella virtuale...Pes ha infatti annunciato che il numero 10 giallorosso sarà tra le Leggende della prossima edizione del gioco, riportando nel rettangolo verde il fuoriclasse romano e romanista: dal giorno dell'addio, a maggio del 2017, Totti infatti non era ovviamente più presente come scelta nel database della celebre simulazione calcistica. Una mancanza che tra poco sarà colmata e potrà tornare a far rivivere le gesta calcistiche di uno dei giocatori più forti della storia.

Francesco Totti diventa Leggenda: l'omaggio di PES

Ad annunciare la decisione è stata la stessa Konami, attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale. Oltre a Francesco Totti (recentemente celebrato anche dalla Champions League come King of Rome, in una maniera che ha suscitato molta discussione) saranno presenti come leggende selezionabili anche il coreano Park Ji-Sung, ex stella del Manchester United, e un'altra vecchia conoscenza dei tifosi romanisti, il giapponese Nakata.