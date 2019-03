Derby, Totti sbaglia la data: «Dzeko, domenica segni?». Il bosniaco: «Meglio sabato!»

ROMA - Un divertente botta e risposta social tra Edin Dzeko e Francesco Totti. Uno a Trigoria ad allenarsi in vista del derby, l’altro invece a godersi la settimana bianca con la moglie Ilary e le due figlie. Un po’ di sci ma anche tanto relax prima di tornare a Roma: forse anche per questo l’ex capitano giallorosso ha sbagliato la data del derby, in programma sabato sera.

Il tutto è capitato su Instagram, sotto la foto di Dzeko che presentava un nuovo modello di scarpe dell’Adidas, di cui è testimonial. Totti, con la solita simpatia che lo contraddistingue ha commentato: «Doppietta domenica?». Il ‘like’ del bosniaco è arrivato subito, la risposta invece dopo qualche ora, forse per scegliere al meglio le parole: «Meglio sabato Checco!». Una disattenzione che sicuramente Edin e i tifosi giallorossi gli perdoneranno.