Roma, Paulo Sousa verso il Bordeaux. Il presidente: «Ottimisti, la firma in settimana»

Eusebio Di Francesco può cominciare a tirare un sospiro di sollievo in attesa della partita di domani sera contro il Porto. Il suo possibile successore sulla panchina in caso di eliminazione dalla Champions League potrebbe firmare in settimana con il Bordeaux. Paulo Sousa, tecnico accostato alla Roma, avrebbe accettato l'offerta del club francese, tanto da poter firmare il nuovo contratto nei prossimi giorni. A confermare la trattativa in fase avanzata il presidente del Bordeaux, Joe Da Grosa: «Stiamo discutendo, siamo ottimisti - le due parole a Canal +. - Saremmo felicissimi di averlo qui: l’accordo possibile entro questa settimana».