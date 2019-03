Roma, i tormenti di Totti: un futuro da decifrare

OPORTO - Avrebbe voluto viverla da protagonista questa sfida, la passione per il calcio giocato non si è mai esaurita, cerca di surrogarla con qualche partita a calcetto con amici. Francesco Totti si è preso una grande delusione sabato sera in occasione del derby. Era furibondo per quella sconfitta, alla fine ha riconosciuto i meriti della Lazio, ha concesso poche attenuanti alla Roma. Sa che oggi ci vorrebbe la reazione di una grande squadra, ma troppe volte in questa stagione ci sono stati momenti come questo, situazioni da ultima spiaggia. [...]

PROSPETTIVE - Francesco ieri è partito al seguito della squadra per il Portogallo. E’ stato sempre vicino all’allenatore, ha scambiato qualche battuta con alcuni sponsor al seguito, gli unici esterni che possono viaggiare con il charter della squadra. Non risponderà a Sergio Conceiçao, che già all’andata lo aveva punzecchiato sui precedenti nel derby. Preferisce ignorarlo. Oggi Totti ha un ruolo da dirigente non ben definito, a fine stagione avrà un incontro con gli altri dirigenti e un confronto con Pallotta per capire quale sarà il suo futuro. Attualmente il Capitano guadagna quanto il più alto dirigente in carica, il suo ingaggio dovrebbe attestarsi sulle stesse cifre di Baldissoni. Molto dipenderà da cosa farà Monchi. Il direttore sportivo a fine stagione è molto probabile che lasci la Roma. Totti ha stabilito con lui un buon rapporto, bisognerà vedere chi sarà il suo eventuale successore. Francesco potrebbe incidere di più nelle scelte tecniche, e non vedersi inviare a Roma decisioni prese dall’altra parte del mondo. Senza dimenticare il suo carisma come dirigente. Dopo la sua dura presa di posizione per i torti arbitrali, al termine della partita contro l’Inter, il vento per la Roma è cambiato. Sarà stato un caso?