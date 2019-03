Pagelle Roma, i top e i flop della partita con il Porto

TOP

Olsen 6,5

Fischiatissimo dai tifosi portoghesi perché non si affanna nell’accelerazione dei rinvii, tiene in posta la Roma soprattutto per la parata di piede su Brahimi.

Juan Jesus 6,5

Centrale inedito della difesa a tre romanista, non combina grossi guai. Anzi.

De Rossi 7

Leone sfortunato: rianima la sua Roma con un rigore e un’esultanza sfrontata, ma deve uscire per il crac di un polpaccio.

Perotti 6,5

Scompagina il Porto quasi da solo, nel primo tempo, fino ad arpionare il rigore. Ma la condizione è ancora approssimativa.

SEQUENZA, IL RIGORE NON DATO ALLA ROMA