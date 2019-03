Porto-Roma, Da Costa risponde a Pallotta: «Congratulazioni al Var, decisioni giuste»

ROMA - Pallotta nella notte della gara con il Porto ha commentato duramente le decisioni arbitrali che hanno portato all'eliminazione della Roma agli ottavi di Champions. Ora è arrivata la risposta del numero uno del club portoghese Da Costa, che a caldo non aveva rilasciato dichiarazioni "La UEFA ha persone altamente specializzate - ha dichiarato il presidente del Porto attraverso i canali ufficiali del club - in ogni settore perché sa scegliere e perché ha la possibilità di avere chiunque voglia. Nel settore arbitrale ha veri esperti, non ha dei pappagalli che parlano di ciò che non conoscono, che non hanno mai dato un calcio al pallone, che non conoscono le regole del calcio e che poi dicono cose che gli vengono suggerite", le sue parole. Sugli episodi dubbi, soprattutto il rigore dato al Porto e quello non dato alla Roma nel finale: "La UEFA analizza tutti i dettagli, mostra le immagini a tutti e concludo congratulandomi con il VAR di questo match per cui tutte le decisioni sono state corrette".

Sgambetto a Schick: la sequenza del rigore non dato alla Roma