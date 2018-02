Serie A Sampdoria, Giampaolo: «Il Milan ha meritato di vincere»

MILANO - Il Milan batte la Sampdoria e la aggancia in classifica. Marco Giampaolo a fine gara fa i complimenti alla squadra di Gattuso: "Il calcio è dei calciatori, sono loro a fare la differenza - dice l'allenatore a Sky Sport - Gattuso è bravo, ha una squadra di qualità, forte nel palleggio e nell’uno contro uno. Ha vinto meritatamente. Noi abbiamo fatto una gara di sacrificio, forse non abbiamo fatto bene negli ultimi trenta metri. Ma ha più meriti il Milan che demeriti la Sampdoria. Problemi di personalità? No, siamo venuti meno in fase offensiva perché abbiamo subito il palleggio del Milan che ci ha fatto fare corse lunghe, faticare, raddoppiare. Siamo stati poco lucidi, forse loro hanno fatto la miglior partita di quest’anno. Noi ci siamo stati, non ho da rimproverare grandi cose ai miei".

