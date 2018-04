Serie A Sampdoria, Viviano: «Ora testa alla Lazio»

GENOVA - Un successo fondamentale quello conquistato all'ultimo minuto dalla Sampdoria con il Bologna. Permette ai blucerchiati di mantenere vivo il sogno Europa League. "Forse è stata una delle prime volte in cui abbiamo vinto una partita giocando in maniera più sporca, più con il carattere e meno con il gioco - ha spiegato Emiliano Viviano, portiere della Sampdoria -. Era importante rimanere attaccati al treno europeo ed esserci guadagnati il fatto di poter stare lì attaccati quando ad inizio stagione nessuno se lo sarebbe aspettato". Il prossimo ostacolo sarà la Lazio in trasferta. "Sappiamo di andare a giocare contro una squadra forte che sta facendo un campionato incredibile - ha aggiunto Viviano -, sarà importante andare là e non tradire i nostri principi giocando come sappiamo fare. Poi se saranno più bravi gli stringeremo la mano".

