Serie A Sampdoria, Giampaolo: «Spal? Servirà per chiarirmi le idee»

GENOVA - "La partita di domani ci misura, caratterialmente e professionalmente. Sarà come chiudere un cerchio e mi servirà per parlare con il club con le idee più chiare". Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, è pronto all'ultima gara di campionato, contro la Spal: "Novanta minuti non cambiano la valutazione tecnica che si fa di un giocatore, ma quel che mi interessa è vedere le risposte caratteriali e lo spirito di appartenenza. Perché la maglia blucerchiata è da onorare. Dobbiamo capire cosa fare per migliorare. Inoltre parleremo anche dello staff tecnico, perché il nostro preparatore atletico Rapetti ha ricevuto un’offerta irrinunciabile e andrà via. Sono contento per lui e gli faccio il mio ‘in bocca al lupo’".

TUTTO SULLA SAMPDORIA

IL CAMPIONATO - "Difficile quale sia stata la miglior Samp della stagione. Posso dire che la squadra mi è piaciuta in tantissime occasioni. Le delusioni sono poche. Tra le partite più belle potrei citare le vittorie con Milan e Roma, ma anche la sconfitta di Napoli. Il risultato non è tutto. Per arrivare in Europa ci è mancato qualcosa, e quel qualcosa va rivisto. Se mi chiedete se sono contento oggi dico no: perché siamo stati lì tutto il tempo. Dobbiamo alzare l’asticella e la caratura dei nostri uomini".

PROBABILI FORMAZIONI