Serie A Torino, Mihajlovic: «Mai pensato di non vincere con il Pescara»

TORINO - Il Torino ricomincia a vincere e lo fa in casa contro il Pescara mettendo a segno ben cinque gol. Parla così Mihajlovic subito dopo la gara: "Volevamo tornare alla vittoria e ci siamo riusciti in modo netto perchè abbiamo fatto cinque gol. Siamo partiti bene, come facciamo quasi sempre - dice a Sky Sport - segno che i ragazzi non sbagliano mai atteggiamento, l'approccio alla gara. Dopo il 5-0 ci siamo addormentati e abbiamo permesso al Pescara di segnare tre gol. E' abbastanza assurdo riaprire le patite negli ultimi minuti, è segno che siamo capaci di tutto nel bene e nel male, ma non ho mai avuto la preoccupazione di non vincere questa partita".

MIGLIORAMENTI - "Vorrei ricordare che nonostante tutte le difficoltà che abbiamo, il Torino di quest'anno ha sette punti in più rispetto all'anno scorso, siamo il quarto attacco in Serie A e abbiamo il secondo capocannoniere del campionato. Vedo il bicchiere mezzo pieno, sapendo che dobbiamo lavorare ancora tanto per migliorare".

