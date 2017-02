Serie A Torino, attesa per Obi. Valdifiori influenzato

TORINO - Allenamento mattutino per il Torino di Mihajlovic: partitella in famiglia (con tanto di pubblico) e lavoro di scario per chi ha giocato e vinto la gara contro il Pescara. Solo palestra per Valdifiori causa principio di influenza, mentre Carlao e Rossettini hanno proseguito la loro tabella riabilitativa. Programma specifico per Castan e Avelar, con il secondo che ha riassaggiato il gusto di una partita con la formazione Primavera di Coppitelli.

TUTTO SUL TORINO

OBI IN STAND BY - Da chiarire l'entità dell'infortunio subito da Obi, uscito prima del tempo nella gara di ieri. L'ex centrocampista di Inter e Parma "verrà sottoposto ad esami strumentali nei prossimi giorni", si legge sul sito ufficiale dei granata.