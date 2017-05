Calciomercato Torino, Cairo: «Belotti resta un altro anno»

INVIATO A TORINO - Il presidente del Torino Urbano Cairo non cambia idea e punta a trattenere Andrea Belotti un'altra stagione in granata: "Il nostro obiettivo - ha spiegato a Mediaset - è quello di mantenere la squadra forte e competitiva. Indispensabile tenere Belotti? Lui ha una clausola per l’estero (da 100 milioni, ndr) e se questa non venisse pagata, in Italia non vorremmo venderlo. Io gli consiglierei di rimanere almeno un anno, per lui e per la Nazionale. Se mi è arrivata qualche telefonata per lui? Io ai numeri sconosciuti non rispondo...".

Poi, dopo il ricordo del 4 maggio e di Superga ("Superga è un momento speciale per noi, è un momento di ricordo e di raccoglimento nei confronti di una grande squadra"), il bilancio della stagione: "Finora è stata stagione: magari non quella che volevamo fare, ma con un grande attacco, il settimo nella storia del Torino. Purtroppo abbiamo forse subìto un po’ troppi gol e abbiamo forse fatto qualche pareggio di troppo: bastava veramente poco per poter magari lottare per l’Europa".