Torino, Cairo: «Stanno massacrando Belotti, va tutelato»

TORINO - Andrea Belotti «va tutelato», perché ogni partita «viene malmenato e nessuno dice nulla». Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, per l'attaccante, costretto a quattro settimane di stop per un infortunio al ginocchio. «Avete visto con i vostri occhi quello che è successo domenica - aggiunge, a Radio 24 - lo stanno massacrando».

L'ITALIA E I MONDIALI - Un danno anche per la Nazionale. «Un disastro non andare ai Mondiali? A Ventura dico di non pensarci. Non azzoppassero il centravanti della Nazionale, andrebbe meglio...».

VIDEO - VENTURA: «DE ROSSI E BELOTTI OUT»



IL VAR - Cairo poi difende la tecnologia senza nascondere un pizzico di disappunto per il modo in cui è stata utilizzata fino ad ora nei confronti della sua squadra: «Il Var? Una buonissima innovazione, ci credo fortemente, ma siamo all'inizio e il Torino è una delle vittime della messa a punto». Secondo Cairo, infatti, la Var ha penalizzato il Torino «tre volte, togliendoci in pratica 4 punti. Il gol di Bologna era buono se l'arbitro non avesse fischiato, e in precedenza c'era un rigore su Belotti, ma il Var non funzionava - sostiene, ai microfoni di Radio 24 -. Quindi domenica il gol del Verona in fuorigioco con un piede di Kean oltre la linea». Incidenti di percorso, secondo Cairo, che liquida le recenti polemiche sull'uso del Var: «Credo sia una grande innovazione, un modo nuovo di arbitrare, quindi anche l'arbitro deve prendere le misure...».

SODDISFATTO - Cairo aggiunge anche come sia soddisfatto dell'inizio di stagione del Torino: «Abbiamo 12 punti e siamo sesti insieme al Milan, sono soddisfatto dell'inizio di stagione del Torino. Si può fare meglio e speriamo di recuperare quantoprima i punti mancanti. Il derby non è giudicabile. Mihajlovic è un buonissimo allenatore ed è supermotivato ad apportare le migliorìe necessarie. Non credo abbia caricato troppo i ragazzi. Io non avrei detto, però, "padroni contro popolo". Non c'entra nulla, non bisogna mettere le questioni in politica...».