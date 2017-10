Serie A Torino, seduta personalizzata per Lyanco

Ripresa dei lavori per i granata, in vista del prossimo impegno di campionato

TORINO - Il Torino, nella mattinata di oggi, ha ripreso la propria preparazione in vista del prossimo impegno di campionato. Doppio programma di lavoro per i granata: seduta di scarico per i calciatori reduci dal successo di ieri sera contro il Cagliari, allenamento tecnico-tattico con partita finale a tempo e campo ridotti per tutti gli altri elementi a disposizione del tecnico Mihajlovic. Allenamento personalizzato per Lyanco. Il Torino riprenderà la preparazione mercoledì pomeriggio: in calendario una sessione con porte aperte ai tifosi a partire dalle ore 14.45.

TUTTO SUL TORINO

CALENDARIO SERIE A