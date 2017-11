Inter-Torino, Mihajlovic punge Spalletti: «Una volta l'ho fatto esonerare»

TORINO - «Lyanco è tornato, ma ha fatto oggi solo il secondo allenamento con i compagni. È convocato e disponibile ma andrà in panchina, non vorrei rischiarlo visto che ora arriva la sosta e avrà tutto il tempo di recuperare la condizione ottimale». Il tecnico del Torino, Sinisa Mihajlovic, fa il punto sui disponibili in vista del prossimo impegno di campionato, a San Siro (domani, ore 12.30) contro l'Inter, senza risparmiare un paio di "punture" al collega Luciano Spalletti che in conferenza è tornato sul caso Anna Frank (il granata prima del match con il Cagliari aveva invece confessato di non conoscerne il diario). Italia, ecco i 27 convocati per la Svezia «Non so se Spalletti l'ha fatto apposta e neanche mi interessa - ha esordito l'allenatore granata -. Ormai quello che faccio e dico diventa dibattito nazionale. Di sicuro, molti miei colleghi possono vivere più tranquilli, ma preferisco vivere che passare sotto silenzio, gioco le partite e affronto la vita con il petto in fuori, se a qualcuno non piace se ne faccia una ragione. A Spalletti ricordo però l'ho fatto esonerare segnando una tripletta su punizione (in un Lazio-Sampdoria del dicembre 1998, ndr): è cosa di un'altra vita, ma è successo. Spalletti comunque non lo scopro certo io: se in 12 partite ha collezionato 10 vittorie e 2 pareggi è merito della squadra, ma anche suo. È un allenatore che stimo molto ».

VERSO L'INTER - Si passa poi all'analisi tattica della sfida. «Riguardo al modulo abbiamo provato diverse soluzioni che potranno essere utili anche durante la prossima sfida: vedremo se manterremo quello di Cagliari o lo cambieremo. Mi sarei aspettato 3/4 punti in più per quanto mostrato sul campo in questo inizio di campionato. Poi ci sono stati errori nostri e arbitrali che hanno portato a questa classifica. Ma la stagione è ancora lunga: siamo alla pari con Fiorentina e Milan, ce la giocheremo fino alla fine e poi faremo i conti. La partita di domani è molto difficile: affrontiamo la seconda della classifica, ma se mettiamo in campo lo spirito del Toro non partiamo battuti. La consapevolezza della loro forza non ci deve abbattere, ma anzi deve farci moltiplicare gli sforzi per provare a vincere. Nel calcio quasi sempre vince il favorito, ma noi ci aggrapperemo a quel "quasi" per ribaltare il pronostico. I ragazzi si sono allenati molto bene sia questa settimana che in quelle passate: non posso rimproverare nulla a loro sotto il punto di vista dell'impegno».

BELOTTI E ICARDI - Conclusione sul 'Gallo' Belotti, tornato a segnare nel Toro contro il Cagliari dopo l'infortunio e convocato da Ventura per il playoff mondiale dell'Italia contro la Svezia. Italia-Svezia: la reazione dei social alle convocazioni di Ventura «Belotti? Sta sicuramente meglio della settimana scorsa - ha detto Mihajlovic -.. Questa convocazione gli porta morale e fiducia. Mi aspetto che disputi una partita da Gallo e nel caso gli capiti il pallone buono lo butti dentro. Icardi? È un grande finalizzatore che però lavora anche molto per la squadra, un calciatore completo e noi dovremo stare molto attenti senza mai calare la concentrazione. Ma i pericoli non arriveranno solo da lui».

