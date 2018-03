Serie A Torino, De Silvestri parzialmente in gruppo

TORINO - Seduta mattutina, nella settimana della sosta, per il Torino. I granata si sono ritrovati nella mattinata di oggi al al Filadelfia e hanno dato vita ad una seduta composta, inizialmente, da una sessione tecnico-tattica e, successivamente, da una partita a ranghi misti. Lavoro parzialmente in gruppo per De Silvestri. Per la giornata di domani il tecnico Mazzarri ha concesso una giornata di riposto al gruppo. Gli allenamenti del Torino, infatti, riprenderanno lunedì pomeriggio: in programma una seduta a porte chiuse.

TUTTO SUL TORINO

CALENDARIO SERIE A