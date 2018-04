Serie A Torino, Mazzarri: «Mai semplice contro questa Atalanta»

BERGAMO - Walter Mazzarri ha commentato così la sconfitta del suo Torino contro l'Atalanta: "Oggi purtroppo non è stato semplice, l'Atalanta gioca a memoria e a casa sua riesce a mettere chiunque in difficoltà. Giocano insieme da due anni e sono guidati da un grande allenatore come Gasperini. Noi però complessivamente non abbiamo subito tanto, mi dispiace perchè, rimessa in piedi la partita, abbiamo commesso una leggerezza e abbiamo preso il secondo gol". Qualche cosa positiva rimane: "La squadra c'è, da quando abbiamo cambiato modulo siamo cresciuti e col tempo stiamo maturando una forte identità. Questo ci servirà sia per terminare la stagione che per l'avvio della prossima".

ASSENZE - Il Toro oggi ha dovuto fare i conti con tante defezioni: "L'allenatore non deve mai parlare delle assenze, ma oggi obiettivamente ci mancavano molti giocatori fondamentali. Questo ci ha limitato parecchio al momento dei cambi, per molti questa era la terza partita in una settimana. Ora rientreranno gli squalificati e spero di recuperare anche qualche infortunato". Riguardo a Belotti: "Oggi non è stato facile per nessuno, abbiamo sofferto molto la fisicità dell'Atalanta, e pagato un po' pagato lo stress accumulato nelle ultime partite. Di sicuro non è stato l'unico ad essere sottotono".

