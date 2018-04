Seduta pomeridiana di allenamento per i granata in vista dell'impegno con la Lazio

TORINO - Sessione pomeridiana per il Torino, che si prepara al Filadelfia al prossimo impegno di campionato, contro la Lazio. Il programma odierno svolto dai granata ha previsto un allenamento tecnico-tattico sul campo principale. Iago Falque ha continuato il lavoro verso il definitivo rientro in gruppo. L’allenatore Mazzarri dirigerà domani pomeriggio la sessione di rifinitura, cui seguirà la partenza per il ritiro prepartita.

