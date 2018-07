Torino-Nizza 1-0: Belotti piega i francesi

ALESSANDRIA - Il Torino soffre contro il Nizza, ma esce dal Moccagatta di Alessandria con la porta inviolata e con lo scalpo di una delle big della Ligue 1. Già, basta e avanza il gol di Belotti al 10’ del primo tempo (di testa, al secondo tentativo dagli sviluppi di un corner) per superare la squadra allenata Vieira. Per l’attaccante si tratta dell’ottavo gol del suo precampionato. I francesi hanno colpito due legni (Herelle e Cyprien), inoltre hanno fatto i conti con Sirigu (super parata su Tameze), chiudendo però la partita in inferiorità numerica a causa del doppio giallo incassato da Atal a metà ripresa. Da segnalare che Ljajic ha sfiorato il gol su punizione nel finale.

