Serie A Torino, Mazzarri subito al lavoro verso la Fiorentina

TORINO - Torino immediatamente in campo nella mattinata di oggi, in vista del prossimo impegno di campionato, contro la Fiorentina. La seduta odierna, come d'abitudine dopo le partite, ha visto i granata di Mazzarri lavorare con un doppio programma di lavoro. Sessione di scarico con allenamento defaticante per i calciatori reduci dalla trasferta di Bologna, seduta tecnico-tattica per tutti gli altri elementi dell’organico. Per la giornata di domani è in programma un allenamento pomeridiano al Filadelfia, a porte chiuse.