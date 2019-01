Serie A Torino, Iago Falque: «Sarò un Inizio difficile, ma vogliamo fare bene»

TORINO - "È stato bello ritrovare i tifosi per il primo allenamento". Queste le parole di Iago Falque, attaccante del Torino, a Sky Sport. Il numero 14 granata prosegue: "Cosa mi aspetto dal 2019? Un anno simile al 2018, ma voglio fare ancora meglio e continuare ad aiutare la squadra. Obbiettivi? In questi sei mesi dobbiamo cercare di dare qualcosina in più. Dopo la sosta cominciamo con la Coppa Italia, che è come una finale, poi abbiamo Roma e Inter, sarà un inizio difficile - ammette lo spagnolo - . Con le squadre importanti abbiamo dimostrato di far sempre bene, dobbiamo giocare senza paura. Se facciamo le cose per bene possiamo mettere in difficoltà chiunque”.