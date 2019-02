Serie A Torino, Djidji in gruppo. Parigini, personalizzato

TORINO - Seduta pomeridiana di allenamento per il Torino che al Filadelfia ha effettuato una sessione tecnico-tattica sul campo principale. Dopo il riscaldamento e alcune esercitazioni a tema il tecnico Walter Mazzarri ha diretto una partita a ranghi misti. Koffi Djidji ha svolto tutta l’odierna seduta con i compagni, mentre Vittorio Parigini ha lavorato in palestra con un programma personalizzato. Per domani pomeriggio in programma una nuova sessione tecnico-tattica.