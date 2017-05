Serie A Udinese, Del Neri: «Totti? Resterà anche nei cuori dei non romanisti»

MILANO - "Nelle gare precedenti la squadra aveva dato tutto, specialmente contro la Sampdoria nella scorsa giornata. Oggi abbiamo pagato forse le tante energie spese". Così il tecnico dell'Udinese, Del Neri, al termine della gara contro l'Inter, ai microfoni di Radio Rai: "E non va dimenticata l'assenza di cinque titolari. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma eravamo scarichi e si è visto".

TOTTI E IL FUTURO - "Il futuro? La firma sarà un pro forma, presto programmeremo il futuro con la società. Totti? Ci siamo goduti le sue giocate per 25 anni. Si è rivelato un campione importante, oltre che una delle ultime bandiere del calcio. Che lasci è un dispiacere, spero che in futuro abbia molte soddisfazioni . Resterà nel cuori di tutti i tifosi, non solo romanisti".

