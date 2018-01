Serie A Udinese, Oddo: «Risultato bugiardo»

ROMA - "Risultato bugiardo. E' anche troppo ampio per la partita che è stata: abbiamo perso per un'autorete e due contropiedi". Così il tecnico dell'Udinese, Massimo Oddo, ai microfoni di Sky dopo la gara con la Lazio: "Abbiamo fatto un'ottima partita. E nei nostri momenti migliori abbiamo preso gol. Mentre invece Strakosha ha salvato più volte il risultato. Per un tempo siamo stati nella loro metà campo: sono una squadra forte ma abbiamo avuto tre o quattro occasioni. C'è stata la reazione e siamo sempre stati in gara. Il secondo gol ci ha un po' tagliato le gambe. Lazio da Champions? Se sta lì vuol dire che lo merita, lotterà fino alla fine. Rinforzi in avanti? Non è questione di attacco. Siamo l'Udinese e non possiamo regalare Lasagna e Widmer. Siamo corti e in tre partite in una settimana si fa fatica. E' un momento di difficoltà che supereremo quando riavremo tutti. E se la società riterrà opportuno fare qualcosa, lo farà".

