Serie A Udinese, Velazquez: «Sconfitta difficile da digerire»

UDINE - Caduta al 97' contro il Milan, l'Udinese di Julio Velazquez perde una grossa occasione per allontanarsi dai bassifondi della classifica. "Nelle ultime partite in casa abbiamo affrontato Lazio, Napoli, Juventus e Milan. Oggi è stata la migliore partita della mia squadra, potevamo pareggiare ma all'ultimo minuto non possiamo fare errori del genere". Lo spagnolo prosegue: "La squadra gioca per l'Udinese, siamo tutti professionisti e io sono contento e soddisfatto di loro. Ho un gruppo positivo che lavora molto bene ogni giorno, siamo una squadra che possiamo fare una bella stagione". E poi dà ancora addosso al calendario: "Non è normale, abbiamo giocato poco contro squadre del nostro livello. E' difficile da digerire una sconfitta del genere all'ultimo secondo. Mi è piaciuta la squadra in tutta la partita ma abbiamo perso alcuni palloni senza senso come all'ultimo minuto. Dobbiamo imparare da questi errori".