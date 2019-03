Diretta Verona-Venezia alle 21: probabili formazioni, dove vederla in tv

VERONA - Stasera alle 21 Verona e Venezia scendono in campo al Bentegodi per la ventisettesima giornata di campionato. Nel derby veneto, la squadra di Grosso ha bisogno di una vittoria per rilanciarsi in zona promozione, specie dopo la sconfitta del Brescia. Gli ospiti di Zenga invece, nelle ultime dieci gare hanno raccolto solo sette punti e cercano l'impresa per dare una svolta e allontanare il rischio playout.

SEGUI VERONA-VENEZIA IN DIRETTA

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Bianchetti, Dawidowicz, Vitale; Gustafson, Colombatto, Laribi; Di Gaudio, Pazzini, Lee. All.: Grosso.

VENEZIA (4-3-3): Vicario; Zampano, Coppolaro, Fornasier, Mazan; Segre, Bentivoglio, Pinato; Lombardi, Bocalon, Di Mariano. All.: Zenga.

TV: Dazn.