Serie B, Simy mattatore: il Crotone fa il colpaccio a Salerno

SALERNO - Il Crotone e i suoi tifosi ringraziano Simy: senza la prestazione monstre di stasera dell'africano contro la Salernitana all'Arechi, i calabresi non avrebbero raggiunto a 26 punti in classifica il Foggia, e il sogno salvezza non sarebbe così vivo. La prima frazione è principalmente di marca granata, ma è il Crotone ad andare in vantaggio, grazie all'eurogol di Simy, che dai venticinque metri sgancia un destro preciso che trafigge Micai. Incredibile poi a fine primo tempo l'occasione del raddoppio sciupata da Benali, il quale a tu per tu con il portiere della formazione di Gregucci cicca clamorosamente il tiro e si fa ipnotizzare. Dopo soli dieci minuti della ripresa, squillo di tromba per i pitagorici: Machach serve in profondità per Simy, che approfitta di una papera di Migliorini e si presenta di fronte a Micai, saltandolo come un birillo e depositando in rete a porta sguarnita. Non sarebbe rimasto invariato il risultato, però, se in due minuti (tra il 70' e il 72') Cordaz non avesse fatto due miracoli in rapida successione su Vuletich e Casasola. Al triplice fischio è grande la gioia di Stroppa, mentre i padroni di casa rimpiangono l'occasione sciupata: i playoff sarebbero potuti essere più vicini.

SALERNITANA-CROTONE 0-2: NUMERI E STATISTICHE