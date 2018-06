Empoli, Corsi: «Sarri? Addio da Napoli scelta sofferta»

EMPOLI - "Sarri? Non so cosa accadrà nel suo futuro. Leggo i giornali e mi sembra di capire che ci sia un certo silenzio intorno a questa situazione. Merita una grande piazza, è un allenatore fantastico. Se l'ho sentito? Assolutamente no, neanche qualcuno del suo staff. Maurizio ha fatto una scelta professionale, ma umanamente la separazione con il Napoli è stata sofferta...". Lo ha detto, ai microfoni di Radio Crc Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, piazza che ha lanciato nel grande calcio Maurizio Sarri. "Andreazzoli? Continuerà ad essere il nostro allenatore - ha aggiunto il patron dei toscani - Altre società lo attenzionavano, ma noi abbiamo prolungato e adeguato il suo contratto. Qua ad Empoli c'è una serenita' diversa rispetto ad altre piazze, le pressioni non influiscono troppo e chi ama fare calcio può farlo tranquillamente". Infine, una battuta su Luperto: "Noi ci auguriamo di mantenerlo anche l'anno prossimo, ma questo deve essere nell'interesse di tutti. Noi garantiamo 30 partite in Serie A a questo ragazzo, che ha tanto potenziale da poter ancora esprimere. E' un professionista serio che ama lavorare duro". (ha collaborato Italpress)

