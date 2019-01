Todibo, il Barcellona cerca il sorpasso sulla Juve

ROMA - Non c’è solo il famoso centro di formazione di Clairefontaine-en-Yvelines, 56 ettari, otto campi, palestre e piscine, che si trova a quasi 50 chilometri da Parigi ed è stato inaugurato nel 1988, dieci anni prima che la Francia vincesse il suo primo Mondiale a Saint-Denis con il ct Aime Jacquet: sono dodici le accademie d’elite, la federazione ha investito 24 milioni. Strutture all’avanguardia, istruttori qualificati, la rinascita dei “Bleu” è figlia di un’idea, quella di concentrare soldi, tempo e attenzioni sui giovani. Una politica premiata dai risultati: Pogba, Mbappé, Griezmann, Areola, Kanté, Rabiot, Varane, Tolisso, Martial, Lacazette, Dembelé, Kimpembe, Fekir, Lucas Hernandez, Aouar, Diakhaby, Tousart. La Ligue 1 è la casa dei talenti: cresce, lancia, valorizza, vende all’estero. Età media: 25,6 anni. Percentuale di calciatori francesi: 52%. Risultati da incorniciare: due titoli mondiali (1998 e 2018), un secondo posto (2006), un titolo Europeo (2000) e una medaglia d’argento (2016).

LA CONCORRENZA - Jean-Clair Todibo è l’ultimo nome di una scuola prestigiosa che fa tendenza. E’ un difensore centrale, è entrato nei piani della Juve, ha diciannove anni. Gioca nel Tolosa, ha il contratto in scadenza a giugno. Anche il Barcellona, come ha raccontato “El Mundo Deportivo”, sta provando a ingaggiarlo. Ha chiesto un incontro ai dirigenti del Tolosa. Todibo è nato a Cayenne, Guyana francese, il il 30 dicembre del 1999. In caso di emergenza può essere schierato anche nel ruolo di mediano: destro naturale, un metro e 89, dieci presenze e un gol al Rennes in questo campionato, anticipo, rapidità, forza atletica, colpo di testa.

IL RIFIUTO - Dal 3 novembre non viene più utilizzato. Il Tolosa è in pressing: gli ha proposto il rinnovo, Todibo lo ha rifiutato. Clima teso e asta aperta: anche il Napoli aveva imboccato questa strada prima di frenare, ora la Juve insiste e il Barcellona tenta il sorpasso provando a trovare un accordo con il Tolosa, allenato da Alain Casanova e tredicesimo in classifica (21 punti in 18 giornate, +5 sul Dijon, terz’ultimo posto, che in Ligue 1 garantisce lo spareggio con la terza della serie B). Todibo è uno dei gioielli della Francia Under 20, guidata in panchina da Bernard Diomedé, tra i collaboratori più stretti del ct Didier Deschamps. Todibo ha cominciato la carriera nel Les Lilas 93. Ha esordito in Ligue 1 il 19 agosto del 2018 contro il Bordeaux (2-1). Può giocare anche in una linea a tre.