Nissan nel mondo degli eSports: firmata partnership con Faze Clan e Optic Gaming

Nel comunicato stampa, si enuncia che nel corso del 2019 il pubblico degli eSports arriverà fino a 453,8 milioni di spettatori. Inoltre, lo scorso anno le piattaforme di streaming come Youtube e Twitch hanno registrato una copertura di visualizzazioni molto più alta rispetto alla somma degli spettatori di HBO, Netflix e ESPN.

I FaZe Clan competono su molti titoli, come Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive, FIFA, Fortnite, PUBG e Rainbow Six Siege. Essi sono anche conosciuti per le loro live registrate insieme a giocatori celebri, soprattutto sulle piattaforme streaming di Youtube e Twitch.

Gli Optic Gaming hanno vari team incentrati su Overwatch, Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive e Gears of War. Tramite questo accordo, il logo della Nissan sarà insignito sulle maglie dei Faze Clan e degli Optic Gaming. Inoltre, i vari giocatori potranno avere accesso alle auto della Nissan, per mostrarli nei vari contenuti social. I veicoli che potranno essere usati sono i seguenti: Nissan Armada, Altima, Kicks e la gamma di Nissan LEAF.

Robert Cross, direttore Marketing e Pubblicità della Nissan North America Inc., ha dichiarato:

“È una grande opportunità per ogni azienda, cercare di raggiungere il pubblico della Generazione Z e dello streaming. Noi crediamo che questa partnership porterà a nuovi approcci per la nostra casa automobilistica, introducendo noi stessi e connettendoci con milioni di fans attraverso i loro giochi preferiti.”

Lee Trink, CEO dei FaZe Clan, ha annunciato:

“Noi siamo molto entusiasti di avere Nissan come sponsor e brand partner del nostro team. Non vediamo l’ora di creare insieme dei contenuti avvincenti come frutto della nostra partnership.”

Ryan Musselman, presidente degli OpTic Gaming, ha commentato:

“È un onore per gli Optic Gamng di introdurre la Nissan negli eSports. Dall’inizio degli anni 30, la Nissan sta subendo varie innovazioni e crediamo che il crossover con i nostri fan appassionati e tecnologicamente avanzati contribuirà a guidare la storia di Nissan nel migliorare la proprietà dei possessori dei veicoli attraverso il loro approccio unico all’integrazione tecnologica.”

Infine, Robert Cross ha dichiarato:

“I FaZe Clan e gli Optic Gaming porteranno un'unica platea di spettatori per la Nissan. Noi non potevamo scegliere migliori partner per aiutare la Nissan ad essere connessa con il culturale e globale fenomeno degli eSports.”

Servizio a cura di GEC - Giochi Elettronici Competitivi