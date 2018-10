F1, Austin: capolavoro Raikkonen! Vettel quarto, Hamilton terzo

AUSTIN - Kimi Raikkonen compie l'impresa: esattamente 11 anni dopo aver conquistato il titolo mondiale con la Ferrari in Brasile (era il 21 ottobre 2007), il finlandese della Rossa vince il Gp degli Usa, ad Austin. Alle sue spalle Max Verstappen e Lewis Hamilton, che deve rimandare la festa per il titolo mondiale. Quarto Sebastian Vettel, protagonista di una grande rimonta, dopo il contatto iniziale con Daniel Ricciardo, davanti all'altra Mercedes del finlandese Valtteri Bottas. Per Raikkonen è il 21esimo successo in carriera in F1, il finlandese non vinceva dal Gran Premio di Australia del 2013. Tagliato il traguardo Vettel ha ringraziato Raikkonen nel Team Radio: «Grazie Kimi, grande». Con questo risultato la lotta per il Mondiale resta ancora aperta anche se Hamilton conserva un ampio vantaggio sul tedesco. Prossimo appuntamento e secondo match-point per l'inglese, domenica prossima con il Gp del Messico.

KIMI, CHE GARA! - Tutto è successo al via: Raikkonen subito al comando dopo aver superato Hamilton con un'ottima partenza. Il britannico viene poi scavalcato anche dal compagno di squadra Valtteri Bottas, ma poco dopo Sebastian Vettel tocca la Red Bull di Daniel Ricciardo, finisce in testacoda ed è costretto a rimontare dalla 15/a posizione. La direzione gara non prende provvedimenti per il contatto, ma poco dopo lo stesso Ricciardo è costretto al ritiro dopo che la sua Red Bull si spegne, a causa di un problema alle batterie. La Virtual Safety Car cambia gli equilibri ed Hamilton si ferma per il cambio gomme. Al termine della safety car Vettel è quinto alle spalle di Max Verstappen, che pure ha rimontato dalla 18/a posizione di partenza. Al 14/o giro Hamilton sorpassa comodamente Bottas e torna al secondo posto. Dopo la sosta ai box Raikkonen rientra quinto, tra Vettel e Hulkenberg. A metà gara Hamilton è al comando davanti alla Ferrari di Raikkonen. Quinto posto per Sebastian Vettel, protagonista di una bella rimonta dopo il testacoda iniziale. Dopo la sosta di Hamilton, al 38/o giro, Raikkonen è di nuovo al comando davanti a un super Verstappen (dietro di 2"6), protagonista di una grandissima rimonta. Bottas è terzo davanti a Hamilton con Vettel alle sue spalle di 3"3. Ultima parte di gara bellissima con i piloti vicinissimi negli ultimi dieci giri: Verstappen secondo a poco più di 2 secondi da Raikkonen, Hamilton terzo che recupera più di 1 secondo al giro, Vettel quinto quasi in scia a Bottas per il quarto posto. Il finale di gara è al cardiopalma con Verstappen sempre più vicino a Raikkonen e Hamilton che prova ad avvicinare l'olandese della Red Bull, per laurearsi campione del mondo. Al penultimo giro Hamilton tenta più volte il sorpasso su Verstappen, rischia anche di andare fuori ma alla fine non riesce a passare. La festa è tutta per Kimi Raikkonen, al decimo podio stagionale. Era dal 2007, anno del suo titolo con la Rossa, che non saliva così tante volte sul podio (allora furono 12).

