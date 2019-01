F1, Rosberg: «Inevitabile passare all'elettrico»

DAVOS - Prima o poi la Formula 1 dovrà adeguarsi alle tendenze del mercato automobilistico mondiale e passare a un sistema di alimentazione delle monoposto totalmente elettrico. È quanto ha sostenuto l'ex pilota della Mercedes Nico Rosberg, durante il World Economic Forum in corso a Davos. «Se tutto il mondo vende vetture elettriche o a idrogeno, non ha più senso per la Formula 1 continuare con il petrolio - ha spiegato - a un certo punto bisognerà cambiare. Fino a due anni fa nessuno apprezzava le auto elettriche, ora persino i più scettici sono entusiasti di questa novità».

APPROCCIO VELOCE Poi Rosberg parla della sua vita dopo il ritiro: «Mi sono messo a guardare il mondo che mi circondava e lo affronto con lo stesso approccio con cui facevo le gare. Con molta velocità, perchnella F1 tutto è veloce, compreso il processo in cui si prendono decisioni importanti. Questo modo di pensare può essere molto utile in altre situazioni».

