F1, test Bahrain: ufficiale, Mick Schumacher guiderà la Ferrari

MARANELLO - Mick Schumacher guiderà la Ferrari SF90 nei test di Formula 1 in Bahrain del 2 aprile per poi sedersi al volante dell'Alfa Romeo il giorno successivo. La notizia, nell'aria da ieri, è stata ufficializzata dai due team. Il figlio del sette volte campione del mondo di F1, da quest'anno pilota della Ferrari Driver Academy, debutterà in questa stagione in Formula 2 proprio in Barain questo weekend.

TEST E GARA Proprio per questo, Schumi Jr rimane con i piedi per terra: «Non vedo l'ora di scendere in pista per quella che sarà una grandissima esperienza - ha detto il giovane pilota tedesco - ma per il momento preferisco rimanere concentrato sulla mia prima gara in Formula 2 ed essere al 100% per questo importante appuntamento».

