MotoGp Valencia, ancora Marquez: primo nel Warm Up

VALENCIA - Con il miglior tempo di 1:40.154s, il campione del mondo Marc Marquez guida la classifica del Warm Up a Valencia, con 0,8s di vantaggio su Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini). Terzo tempo per Valentino Rossi, in ripresa dopo una qualifica poco brillante (in gara partirà dalla 16esima casella). Scatterà dalla pole Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP), ora solo undicesimo.

GRESINI IN ROSSO - Le RS-GP del team Gresini scendono in pista con una livrea totalmente rossa. Questo a sostegno della a sostegno dell'associazione fondata nel 2006 da Bono e Bobby Shriver per la lotta all’AIDS. «Il ringraziamento dell'Aprilia Racing Team Gresini e del Gruppo Piaggio va ai piloti Espargaró e Redding, agli sponsor e a tutti i partner che, con grande sensibilità e generosità, hanno aderito alla realizzazione di un progetto così importante, acconsentendo alla realizzazione della RS-GP in livrea totalmente ed esclusivamente dedicata a (RED)», fanno sapere dalla scuderia.

