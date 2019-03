Golden Sahara II, l'iconica custom car restaurata

In collaborazione con Klairmont Kollections, Goodyear ha esposto al Salone di Ginevra 2019 la Golden Sahara II, l'iconica custom car degli anni 60 tutta restaurata.

Rivoluzionaria, futuristica e unica nel suo genere, all'epoca l'auto divenne famosissima per essere stata uno dei primi concept di guida semi-autonoma, caratteristica questa che si univa a uno sfavillante equipaggiamento, a una carrozzeria color bianco e oro e a pneumatici brillanti e luminosi creati appositamente da Goodyear. A queste novità tecnologiche si aggiungevano poi un comando vocale rudimentale e un radiotelecomando che permetteva l’apertura delle porte, l’accensione, lo spegnimento, la frenata e l’accelerazione a distanza, n funzionamento tale e quale a quelle delle macchinette giocattolo telecomandate usate dai bambini. Oltre a questo, la Golden Sahara II, presentava anche innovazioni incredibili per l'epoca come un sistema di frenata automatica, che utilizzava specifici sensori per individuare la presenza di potenziali oggetti nella traiettoria del veicolo. Esattamente come quelli presenti sulle automobili attualmente in mercato.

Per queste sue caratteristiche avveneristiche, in quegli anni, la Golden Sahara II debuttò anche al cinema hollywoodiano: tra i vari film spicca ''Il Cenerentolo'' (col titolo originale "Cinderfella") del 1960 con Jerry Lewis e Judith Anderson. Oltre ad aver partecipato ad un tour on the road negli Stati Uniti e a numerosi show televisivi. Il momento di gloria però finì e l'auto venne parcheggiata in un garage dell'Illinois fino al maggio del 2018 quando la Klairmont Kollections di Chicago riuscì a ad acquistarla all’asta da Mecum Auction, per poi inserirla nel suo parco auto, insieme alle altre 300 auto più rarerealizzate nel Mondo

La Golden Sahara II esposta al Salone di Ginevra è un perfetto mix tra vintage e soluzioni hi-tech. Le sue gomme brillanti, utilizzate anche come frecce o luci di stop, sono state ricostruite con le stesse tecniche dell'epoca. A renderle incredibilmente luminose è l'uretano, una forma traslucida di gomma sintetica, grazie anche ad un sistema di illuminazione interna.

"Lavorare a progetti come la Golden Sahara II e sui pneumatici concept è un'opportunità per mettere alla prova la nostra immaginazione e pensare ai possibili prodotti e servizi del futuro - sottolinea Elena Versari, general manager Consumer di Goodyear Italia - Il progetto Golden Sahara II è stato il nostro primo passo per delineare il futuro della mobilità con la guida autonoma. L'innovazione continua a essere al centro della nostra attività."

Golden Sahara II, le foto dell'iconica custom car restaurata